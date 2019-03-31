Günlük Burç Yorumları 31 Mart Pazar (Haftalık Burç Yorumları)

Günlük burç yorumları, 31 Mart Pazar günü için haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MART

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz burç yorumlarının tamamını okumak için "GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Günlük Koç Burcu Yorumu

Kararlısınız ve nihayet uzun süredir içinizden arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için gereken cesareti toplayabilirseniz başarı sizin olacak.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Başka insanların size herhangi bir engel çıkarma ihtimali düşük. Hızla ve kolayca yeni insanlarla tanışacaksınız. Bilinçli davranırsanız, tatmin edici arkadaşlıklar gelişebilir ve uzun süre devam edebilir.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir.

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Eğer hayatınızda belirsizlikler varsa, bunları netleştirmek ve yaşamınızı daha istikrarlı bir çerçeveye oturtmak için doğru zamandasınız. Hiçbir yeni engelle karşılaşmayacağınız gibi, insanlar sözünüzü dinleyecek ve size saygı gösterecek.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor.

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Enerjiniz şu sıralar dışarıya doğru patlama eğiliminde olduğundan, bunun yerine enerjinizi içinize yönlendirmeyi deneyin. Öfke krizlerinden, sözlü saldırılardan veya fiziksel şiddete bile varabilecek kavgalardan mümkün olduğunca kaçının.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Yeni yakaladığınız enerji ve şevkinizle, sizi heyecan verici ve unutulmaz deneyimlere taşıyabilecek farklı fırsatları keşfetmeye başlamanın tam zamanı!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Bugün işyerinde idari becerilerinizi konuşturmanız gerekecek. İş arkadaşlarınızdan alacağınız fikirleri birleştirerek başarıyı yakalayabilirsiniz. Bunun özgüveniniz üzerinde de olumlu bir etkisi olacak.

Günlük Balık Burcu Yorumu

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 25-31 Mart haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.