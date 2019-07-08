Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 9 Temmuz 2019 Salı günlük burç yorumları, 8-14 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Eğer uzun süredir hayata geçirmek için çalıştığınız bir projeniz varsa, şimdi bir atılım yapabilirsiniz. Ancak yine de, kaynaklarınızı etkin bir şekilde tahsis etmelisiniz. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün işyerinde gözler sizin üzerinizde olacak. Takım ruhu özellikle ön plana çıkıyor. Mümkün olduğunca takım çalışması yapın, çünkü özellikle bu alanda işleriniz kolay yürüyecek. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız.Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün sizin için iyi bir gün olacak. Bu durumdan, geciken tüm projelerinizi tamamlamak için yararlanın ve işiniz bittiğinde, daha heyecanlı projelere hazırlanın. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın.Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Günlük iş rutininizi yerine getirmekte zorlanıyorsunuz. Bugünkü koşullarınız pek ümit verici değil ve yapacağınız işlerde başarılı olma ihtimali düşük. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Balık burcu devamı için tıklayın...