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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 661 bin 753 megavatsaat oldu.

23.09.2019 10:12Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 661 bin 753 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 32 bin 933 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 914 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda toplam 664 bin 988 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 661 bin 753 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 173 bin 478 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 150 bin 666 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 126 bin 498 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'den dün toplam 7 bin 203 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı, elektrik ithalatı miktarı ise 3 bin 968 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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