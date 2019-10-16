Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 770 bin 448 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 764 bin 547 megavatsaat oldu.

16.10.2019 08:54Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 770 bin 448 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 764 bin 547 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 294 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 539 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 770 bin 448 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 764 bin 547 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 623 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 180 bin 58 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 149 bin 642 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye'de dün toplam 8 bin 106 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 205 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:27 Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)
10:26 Dolar/TL, 5,9080 seviyesinden işlem görüyor
10:21 Aydın'da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı
10:25 Edirne'de verimi artan çeltik hasadında sona gelindi
10:24 Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon kriterleri
10:19 İşsizlik oranları belli oldu
10:16 TESK Genel Başkanı Palandöken: "İşsizliğin en kalıcı çözümü mesleki eğitimdir"
16.10.2019 10:29:10