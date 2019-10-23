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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 998 megavatsaat oldu.

23.10.2019 10:42Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 998 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 300 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 229 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 767 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 998 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 540 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunları 137 bin 302 megavatsaat ile linyit santralleri ve 130 bin 774 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'den dün 7 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Bin 925 megavatsaatlik ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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