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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 725 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 723 bin 639 megavatsaat oldu.

27.10.2019 08:42Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 725 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 723 bin 639 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 592 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 413 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 725 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 723 bin 639 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 188 bin 650 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 133 bin 404 megavatsaat ile linyit santralleri ve 131 bin 191 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 956 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 514 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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