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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 748 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 625 megavatsaat oldu.

31.10.2019 09:06Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 748 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 625 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 880 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 803 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 748 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 625 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 195 bin 560 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 180 bin 457 megavatsaat ile doğal gaz ve 137 bin 245 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 9 bin 162 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 783 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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