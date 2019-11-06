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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 775 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 940 megavatsaat oldu.

06.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:00Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 775 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 940 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 465 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 173 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 775 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 940 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 253 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 148 bin 273 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 128 bin 17 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 7 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 855 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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