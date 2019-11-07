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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 768 bin 49 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 367 megavatsaat oldu.

07.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:52 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 768 bin 49 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 367 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 337 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 152 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 768 bin 49 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 367 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 195 bin 853 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 146 bin 45 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 130 bin 843 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 725 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 43 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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