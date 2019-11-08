Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 768 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 531 megavatsaat oldu.

08.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:54 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda toplam 768 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 531 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 514 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 978 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 768 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 531 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 197 bin 339 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 168 bin 33 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 136 bin 784 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 405 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 454 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:15   ECB: Euro Bölgesi yılı ılımlı büyümeyle tamamlayacak
09:15   KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
09:15   Brent petrolün varili doların üzerinde
09:14   İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
09:13   TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
18:51   Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi
14:34   Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:19:12