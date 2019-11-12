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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 756 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 47 megavatsaat oldu.

12.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:34Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda toplam 756 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 47 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 451 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 918 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 756 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 47 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 197 bin 947 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunları 176 bin 408 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 143 bin 539 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 630 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 8 bin 558 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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