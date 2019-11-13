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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 773 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 567 megavatsaat oldu.

13.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:44Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 773 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 567 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 631 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 405 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 773 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 567 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 219 bin 889 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunları 189 bin 270 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 140 bin 433 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 449 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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