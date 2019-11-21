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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 145 megavatsaat oldu.

21.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:12Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 798 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 145 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 550 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 799 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 798 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 145 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 231 bin 123 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 503 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 135 bin 338 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 890 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 42 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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