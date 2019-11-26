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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 804 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 237 megavatsaat oldu.

26.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:16Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 804 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 237 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 89 megavatsaat ile saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 918 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 804 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 237 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 206 bin 716 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 196 bin 330 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 135 bin 84 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 851 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 600 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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