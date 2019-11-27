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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 829 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 614 megavatsaat oldu.

27.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:18Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 829 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 614 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 735 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 211 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 829 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 614 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 219 bin 577 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 751 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 141 bin 492 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 252 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 550 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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