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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 529 megavatsaat oldu.

03.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:50Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 807 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 529 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 804 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 697 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 807 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 529 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 202 bin 116 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 192 bin 566 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 142 bin 62 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 900 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 6 bin 14 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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