Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat oldu.

06.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:48Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 629 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 168 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 216 bin 884 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 479 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 140 bin 72 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 500 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 5 bin 205 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:03 Borsa İstanbul'da gong, Papilon Savunma için çaldı - Ekonomi
11:02 Ara tatiller turizm sektörünün motivasyonunu artırdı - Ekonomi
11:02 Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek - Ekonomi
10:57 Türkiye'deki rent a car temsilcileri sorunlarını ATSO'da ele aldılar - Ekonomi
10:54 Türkiye'nin 2018 yılı icra karnesi - Ekonomi
10:50 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:22 Duvara bantlanmış muz eseri 120 bin dolara satıldı - Ekonomi
10:14 Çalışan yeni anneye 2020'de en az 7 bin 470 TL destek verilecek - Ekonomi
09:54 Dolar güne 5,75'ten başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:52 Üreticiler uyardı: Helva gripten koruyor - Ekonomi
6.12.2019 11:10:50