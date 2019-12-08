Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 868 megavatsaat oldu.

08.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:36Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 815 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 868 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 621 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 967 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 815 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 868 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 230 bin 451 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 489 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 138 bin 800 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 939 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 590 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:26 Beydağ Barajı'nın su seviyesi üreticiyi düşündürüyor - Ekonomi
10:10 Erzurum 2003 - 2019 teşvik verileri açıklandı - Ekonomi
10:08 Hükümetten bakkalı sevindirecek teklif: Zincir marketlere yeni kriterler geliyor - Ekonomi
09:36 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
09:27 Başkan Takva: "Kent, markalarıyla kenttir" - Ekonomi
21:52 Libya'dan Türkiye ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Asla geri adım atmayacağız - Ekonomi
21:34 Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor - Ekonomi
17:27 Üniversite tarafından yasaklanan ponpon kız Tommia Dean, 145 bin dolar tazminat kazandı - Ekonomi
17:15 Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu yaptığı Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatıldı - Ekonomi
8.12.2019 10:45:45