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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 733 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 736 bin 688 megavatsaat oldu.

09.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:38Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 733 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 736 bin 688 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 876 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 11 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 733 bin 512 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 736 bin 688 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 164 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 182 bin 124 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 135 bin 427 megavatsaat ile linyit kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 91 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 10 bin 268 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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