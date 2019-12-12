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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 760 megavatsaat oldu.

12.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:54Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 868 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 760 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 561 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 835 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 868 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 760 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 244 bin 534 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 63 megavatsaat ile ithal kömür ve 142 bin 315 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 508 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 6 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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