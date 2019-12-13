Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 97 megavatsaat oldu.

13.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:22Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 871 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 97 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 266 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 711 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 871 bin 880 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 253 bin 4 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 403 megavatsaat ile ithal kömür ve 151 bin 829 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 812 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 9 bin 29 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:05 Sanayi üretimi beklentileri karşılamadı - Ekonomi
10:04 Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 2,8... - Ekonomi
10:04 İzmir'de "internet üzerinden taksi" uygulaması 2020"de başlıyor - Ekonomi
10:02 Borsa güne 111.000 puanın üzerinde başladı - Ekonomi
10:00 Simav'a 10 milyonluk yatırım - Ekonomi
05:54 Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak - Ekonomi
00:21 ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Dikkat çeken iki Türkiye detayı - Ekonomi
20:59 Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak - Ekonomi
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Ekonomi
18:14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı - Ekonomi
13.12.2019 10:06:22