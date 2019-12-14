Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 547 megavatsaat oldu.

14.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 08:48Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 856 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 547 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 735 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 700 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 856 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 547 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 233 bin 129 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 614 megavatsaat ile ithal kömür ve 133 bin 951 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 299 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 739 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

08:53 İl Müdürü Canpolat: "Sigortalı çalışmak sosyal yardım almaya engel değil" - Ekonomi
08:48 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
08:42 Kara yollarında durum - Ekonomi
00:32 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Ekonomi
22:53 Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor - Ekonomi
22:37 Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz - Ekonomi
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Ekonomi
16:25 İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak - Ekonomi
14.12.2019 09:03:29