Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 425 megavatsaat oldu.

15.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:46Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 425 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 503 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 382 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 811 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 206 bin 421 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 168 bin 225 megavatsaat ile doğal gaz ve 145 bin 132 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 374 megavatsat elektrik ihracatı, 8 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:52 Mobilya sektöründe sanayi-üniversite işbirliğine yeni halka eklendi - Ekonomi
10:41 TMO'ya ilave 500 bin ton buğday ithalat yetkisi - Ekonomi
10:41 ASHİB, Güney Amerika'ya ihracat kapısını Miranda'dan aralıyor - Ekonomi
10:39 Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat piyasasına dikti - Ekonomi
10:31 ATO yönetimi TOBB'da - Ekonomi
10:04 HDP, Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı - Ekonomi
10:00 Yerli otomobil buzdolabıyla bile haberleşebilecek - Ekonomi
01:05 Gelecek Partisi'nin ekonomi ekibi belli oldu - Ekonomi
23:07 Sağlık Bakanı Koca'dan sigara paketleri açıklaması: Cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulundurulmayacak - Ekonomi
21:16 Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık - Ekonomi
15.12.2019 11:06:38