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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 872 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 952 megavatsaat oldu.

17.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:32Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 814 bin 872 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 952 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 891 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 276 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 814 bin 872 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 814 bin 952 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 218 bin 161 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 205 bin 359 megavatsaat ile ithal kömür ve 152 bin 379 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 524 megavatsat elektrik ihracatı, 6 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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