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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 569 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 651 megavatsaat oldu.

19.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:38Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 830 bin 569 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 651 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 710 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 430 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 830 bin 569 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 831 bin 651 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 238 bin 676 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 179 bin 496 megavatsaat ile ithal kömür ve 150 bin 336 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 546 megavatsat elektrik ihracatı, 7 bin 627 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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