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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 709 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 718 bin 811 megavatsaat oldu.

23.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:28 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 709 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 718 bin 811 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 860 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 223 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 709 bin 873 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 718 bin 811 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 176 bin 558 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 139 bin 730 megavatsaat ile rüzgar ve 134 bin 500 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 118 megavatsat elektrik ihracatı, 12 bin 56 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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