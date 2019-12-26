Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 671 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 177 megavatsaat oldu.

26.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:00 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 847 bin 671 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 177 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 136 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 313 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 847 bin 671 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 858 bin 177 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 204 bin 77 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 201 bin 763 megavatsaat ile ithal kömür ve 155 bin 650 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 74 megavatsat elektrik ihracatı, 13 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:25   Elektrik ve doğal gazda abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor - Ekonomi
11:24   Yılbaşı tatili iç bölgelerdeki turizm kentlerini de hareketlendirdi - Ekonomi
11:22   Sigorta sektörü 2020 yılından umutlu - Ekonomi
11:22   Borsa 114 bini aştı - Ekonomi
11:15   Turkcell 25'inci yılında 144 ödül aldı - Ekonomi
11:03   Son dakika: Borsa İstanbul 114 bin puanı aşarak rekor tazeledi - Ekonomi
10:47   Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanı, İBB tarafından görevden alındı - Ekonomi
10:28   Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı - Ekonomi
09:56   Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında - Ekonomi
26.12.2019 11:36:39