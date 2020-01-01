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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 790 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 357 megavatsaat oldu.

01.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:18 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 790 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 357 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 89 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 298 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 790 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 797 bin 357 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 176 bin 292 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 162 bin 10 megavatsaat ile doğal gaz ve 140 bin 386 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 108 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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