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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 845 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 92 megavatsaat oldu.

03.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:34 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 845 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 92 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 665 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 909 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 845 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 846 bin 92 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 185 bin 923 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 172 bin 750 megavatsaat ile doğal gaz ve 171 bin 86 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 360 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 184 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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