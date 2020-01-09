Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 257 megavatsaat oldu.

09.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:40Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 901 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 257 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 730 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 51 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 901 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 257 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 233 bin 956 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 194 bin 784 megavatsaat ile ithal kömür ve 151 bin 945 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 963 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 854 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:01  2019'da 6 halka arzla 263 milyon TL kaynak sağlandı - Ekonomi
09:58  Balıkçılıkta uygulanan para cezalarında düzenleme yapıldı - Ekonomi
09:55  Kompedan 2020'de 20 yeni mağaza açmayı hedefliyor - Ekonomi
09:53  Balıkesir'de Odalar ve Borsalar Marka Şehir projesine odaklandı - Ekonomi
09:53  Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak - Ekonomi
09:47  Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız - Ekonomi
08:42  Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı - Ekonomi
22:00  İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim - Ekonomi
21:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek - Ekonomi
19:58  THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Ekonomi
9.01.2020 10:02:45