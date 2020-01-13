Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 510 megavatsaat oldu.

13.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:20Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 748 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 510 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 200 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 379 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 748 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 745 bin 510 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 210 bin 882 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 208 bin 200 megavatsaat ile ithal kömür ve 96 bin 337 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 658 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 958 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:40  Türk Telekom ile Türkiye'nin enerjisi daha verimli - Ekonomi
10:40  Gram altın 293 lira seviyelerinde - Ekonomi
10:39  İnşaat maliyet endeksinde yüzde 7,6 artış - Ekonomi
10:38  120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi
10:38  Bakan Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli... - Ekonomi
10:25  Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi - Ekonomi
10:12  Son dakika: 2019 Kasım ayında cari denge 518 milyon dolar açık verdi - Ekonomi
09:51  Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi - Ekonomi
07:24  İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması: Daha fazla şiddet istemiyoruz - Ekonomi
13.01.2020 10:41:36