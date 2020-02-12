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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 431 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 59 megavatsaat oldu.

12.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:16Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 898 bin 431 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 59 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 676 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 747 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 898 bin 431 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 903 bin 59 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 207 bin 802 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 198 bin 649 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri ve 173 bin 527 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 247 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 875 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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