Haberler » Ekonomi » Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 737 megavatsaat oldu.

22.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:26Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
'de dün günlük bazda 868 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 737 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 297 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 904 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 868 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 737 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 184 bin 693 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 180 bin 404 megavatsaat ile ithal kömür ve 176 bin 631 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 531 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
22.02.2020 11:18:51