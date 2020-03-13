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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 351 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 142 megavatsaat oldu.

13.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:46
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 798 bin 351 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 142 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 291 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 37 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 798 bin 351 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 142 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 209 bin 987 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 172 bin 796 megavatsaatle ithal kömür ve 114 bin 60 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 357 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

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