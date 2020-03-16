Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 679 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 732 megavatsaat oldu.
16.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:04
Türkiye 'de dün günlük bazda 679 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 732 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 645 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 519 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 679 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 732 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 174 bin 407 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 113 bin 895 megavatsaatle akarsu hidroelektrik santralleri ve 113 bin 209 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 645 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 519 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 679 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 682 bin 732 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 174 bin 407 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 113 bin 895 megavatsaatle akarsu hidroelektrik santralleri ve 113 bin 209 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Ekonomi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Ekonomi
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Ekonomi
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Ekonomi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Ekonomi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Ekonomi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Ekonomi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı