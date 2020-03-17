Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 823 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 444 megavatsaat oldu.
17.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:58
Türkiye 'de dün günlük bazda 823 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 444 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 575 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 929 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 823 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 444 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 207 bin 874 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 155 bin 658 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 124 bin 358 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 510 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 905 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 575 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 929 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 823 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 444 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 207 bin 874 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 155 bin 658 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 124 bin 358 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 510 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 905 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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