Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 293 megavatsaat oldu.
18.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:46
Türkiye 'de dün günlük bazda 838 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 293 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 88 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 531 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 838 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 293 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 222 bin 26 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 166 bin 674 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 108 bin 116 megavatsaatle akarsu hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 755 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 246 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 88 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 531 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 838 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 293 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 222 bin 26 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 166 bin 674 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 108 bin 116 megavatsaatle akarsu hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 755 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 246 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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