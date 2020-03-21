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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 829 bin 109 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 225 megavatsaat oldu.

21.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:52
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye 'de dün günlük bazda 829 bin 109 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 225 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 538 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 31 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 829 bin 109 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 225 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 225 bin 875 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 164 bin 680 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 117 bin 599 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 76 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 193 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

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