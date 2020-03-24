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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 735 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 519 megavatsaat oldu.

24.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:50
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye 'de dün günlük bazda 735 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 519 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 602 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 49 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 735 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 519 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 219 bin 985 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 146 bin 820 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 99 bin 535 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 302 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 967 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

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