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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 749 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 444 megavatsaat oldu.

28.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:36
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 749 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 444 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 843 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 117 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 749 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 444 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 211 bin 752 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 139 bin 307 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 107 bin 668 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 759 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 804 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

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