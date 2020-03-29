Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 707 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 606 megavatsaat oldu.

29.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:44
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 707 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 606 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 832 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 873 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 707 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 606 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 222 bin 779 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 115 bin 500 megavatsaatle akarsu santralleri ve 111 bin 324 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 892 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 865 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Ekonomi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Ekonomi
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Ekonomi
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:05: Meslek liselerinden bir haftada 500 bin maske - Ekonomi 10:00: Aydem ve Gediz Elektrik'ten elektrik kesmeme kararı - Ekonomi 10:00: Fahiş fiyatla mal satanlara 30 ilde operasyon: 160 gözaltı - Ekonomi 09:45: Bayram ikramiyesi 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek - Ekonomi 09:44: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 09:19: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek - Ekonomi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber 01:29: Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak - Ekonomi 21:02: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi - Ekonomi 19:19: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek - Ekonomi 17:54: Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi - Ekonomi