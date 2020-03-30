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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 647 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 651 bin 878 megavatsaat oldu.

30.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:30
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 647 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 651 bin 878 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 980 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 738 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 647 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 651 bin 878 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 203 bin 896 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 112 bin 877 megavatsaatle akarsu santralleri ve 98 bin 507 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 552 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 184 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

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