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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 709 bin 287 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 715 bin 195 megavatsaat oldu.

01.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 709 bin 287 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 715 bin 195 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 845 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 968 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 709 bin 287 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 715 bin 195 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 220 bin 944 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 117 bin 331 megavatsaatle akarsu santralleri ve 108 bin 748 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 384 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 293 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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