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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 714 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 714 bin 670 megavatsaat oldu.

02.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 714 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 714 bin 670 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 422 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 717 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 714 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 714 bin 670 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 255 bin 611 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 114 bin 127 megavatsaatle akarsu santralleri ve 92 bin 879 megavatsaatle linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 381 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 931 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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