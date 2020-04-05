Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye 'de dün günlük bazda 655 bin 261 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 654 bin 307 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 788 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 835 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 655 bin 261 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 654 bin 307 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 207 bin 433 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 112 bin 757 megavatsaatle akarsu santralleri ve 92 bin 866 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 5 bin 489 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 543 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA