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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 658 bin 207 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 543 megavatsaat oldu.

07.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 658 bin 207 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 543 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 904 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 663 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 658 bin 207 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 543 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 197 bin 28 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 108 bin 929 megavatsaatle rüzgar santralleri ve 108 bin 77 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 989 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 325 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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