Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 662 bin 662 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 761 megavatsaat oldu.

10.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:36
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 662 bin 662 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 761 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 759 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 12 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 662 bin 662 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 761 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 217 bin 146 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 110 bin 632 megavatsaatle akarsu santralleri ve 99 bin 535 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı, 1314 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi Ekonomi
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi
Bakan Albayrak’tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz Ekonomi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz
Haberler ›› Ekonomi ››Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:21: Ziraat profesöründen 'tarımsal üretim seferberliği' çağrısı - Ekonomi 11:20: Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı - Ekonomi 11:12: Aydem Enerji, telefonla abonelik uygulaması başlattı - Ekonomi 11:10: CarrefourSA kurumsal hediye kartı Ticket Compliments'ta - Ekonomi 11:09: ÇKS belgeli Kilisli çiftçiler arazilerine gidebilecek - Ekonomi 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler