Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 544 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 541 bin 195 megavatsaat oldu.

12.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 544 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 541 bin 195 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 126 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 617 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 544 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 541 bin 195 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 150 bin 420 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 99 bin 792 megavatsaatle akarsu santralleri ve 90 bin 80 megavatsaatle linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Ekonomi
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart’ta milyarlarca dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi
Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Haberler ›› Ekonomi ››Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:10: DAİB üyelerinden martta 173 ülkeye 136 milyon 317 bin dolarlık ihracat - Ekonomi 11:08: İpekyolu Kalkınma Ajansından bölgesel kalkınmaya büyük destek - Ekonomi 11:06: Sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için "örnek alma kabini" geliştirdiler - Ekonomi 11:00: KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Ekonomi 10:52: (Özel) Korona virüs salgını tavuk üretimini durdurmadı - Ekonomi 10:31: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi - Ekonomi 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler