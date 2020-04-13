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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 516 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 511 bin 273 megavatsaat oldu.

13.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 516 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 511 bin 273 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 27 bin 521 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 17 bin 150 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 516 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 511 bin 273 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 154 bin 625 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 89 bin 266 megavatsaatle akarsu santralleri ve 85 bin 399 megavatsaatle linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 967 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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