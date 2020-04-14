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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 609 bin 443 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 613 bin 295 megavatsaat oldu.

14.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:44
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye 'de dün günlük bazda 609 bin 443 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 613 bin 295 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 961 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 718 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 609 bin 443 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 613 bin 295 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 230 bin 440 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 95 bin 393 megavatsaatle akarsu santralleri ve 75 bin 657 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye dün 5 bin 113 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 966 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
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